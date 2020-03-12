Багдад, , 01:07 — REGNUM Авиаудары по базе иракского народного ополчения «Хашд аш-Шааби» на иракско-сирийской границе наносит авиация США, 11 марта передает телеканал Sky News Arabia.

Авиаудар U.S. Marine Corps

Кроме того, сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило об авиаударах по сирийской территории к юго-востоку от пограничного КПП «Аль-Букемаль». В ходе атаки никто не пострадал, нанесен только материальный ущерб

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в результате ракетной атаки на базу Эт-Таджи, где дислоцированы войска СЩА, погибли двое американских военных и один британский солдат.

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