Воркута, Коми, , 00:02 — REGNUM Все 122 горняка, которые находились в шахте «Воркутинская» в республике Коми, где произошла аварии, выведены на поверхность. Из шахты «Заполярная-2» осталось вывести 36 горняков. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задымление произошло в шахте «Заполярная-2», которая расположена в республике Коми.

Было принято решение эвакуировать всех горняков из шахты «Заполярная-2», а также из шахты «Воркутинская», так как обе эти шахты имеют единую систему вентиляции.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.