Сыктывкар, , 23:41 — REGNUM Задымление произошло на шахте «Заполярная — 2» в Коми. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Задымление произошло на отметке 620 м, в блоке «Воркутинская» на магистральной конвейерной выработке. На аварийном участке находился один человек, он выходит на поверхность самостоятельно.

В шахте идёт эвакуация, на поверхность подняты уже 84 человека, предстоит эвакуировать ещё 158 горняков.

На месте происшествия работают пять отделений военизированных горноспасательных частей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате выброса метана на угольной шахте «Воркутинская» в Коми.

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