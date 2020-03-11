Москва, , 22:52 — REGNUM Авиарейс «Иркутск — Москва», о минировании которого сообщили неизвестные, совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 11 марта сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Самолёт со 155 людьми на борту, включая семерых членов экипажа, приземлился в аэропорту в 21:00 мск. Специалисты-взрывотехники обследовали авиаборт сразу после приземления и не обнаружили никаких следов взрывного устройства.

Информация о минировании оказалась ложной.

Ранее ИА REGNUM сообщало об информации о минировании авиарейса «Иркутск — Москва», которая поступила в экстренные службы из анонимного источника.

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