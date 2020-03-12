Тегеран, , 08:13 — REGNUM 11 марта представитель иранской Организации по защите растений заявил, что четыре иранские провинции могут столкнуться с нашествием саранчи в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Южные иранские провинции Хормозган, Бушер, Хузестан, Систан и Белуджистан, как ожидается, столкнутся с нашествием саранчи», — отметил представитель организации Мохаммадреза Мир. По его словам, в прошлом году 9 иранских провинций, составляющих 760 000 гектаров земли, были захвачены стаями саранчи. Ожидается, что к июню 2020 года эта цифра достигнет миллиона гектаров, причем будет затронуто такое же количество провинций.

Он назвал провинции Керман, Южный Хорасан, Кохгилуйе и Бойерахмед, а также Илам зонами с повышенным риском вспышки саранчи. Мир также отметил, что существует высокий риск для провинции Хорасан-э Разави, если саранча «вторгнется» в Иран из Афганистана.

Еще в апреле 2019 года эксперты посещали Иран и страны региона, откуда пришли стаи саранчи, чтобы провести необходимые исследования по основным причинам беспрецедентной вспышки. По имеющимся данным, тогда саранча прибыла из Омана, ОАЭ и Саудовской Аравии.