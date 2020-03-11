Женева, Швейцария, , 22:06 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус призвал страны, в которых еще нет вспышки эпидемии коронавируса, не допустить распространение болезни на свою территорию. Соответствующее заявление Гереисус сделал сегодня, 11 марта, на регулярном брифинге в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

Гебриус сказал, что страна может считаться не задетой эпидемией коронавируса в том случае, если на ее территории зафиксировано менее десяти случаев заражения.

На данный момент таких стран в мире 138.

Гендиректор ВОЗ призвал власти этих стран использовать жесткие меры для сдерживания распространения коронавируса.

«Мы убеждены, что это будет первый коронавирус, который можно сдержать и контролировать», — сказал Гебреисус.