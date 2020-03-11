Ижевск, , 21:09 — REGNUM Действие режима ЧС (чрезвычайной ситуации) отменено в Игринском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

ИА REGNUM напоминает, режим ЧС был введён после пожара, который произошёл в посёлке Игра 8 марта утром. В результате сгорело шесть квартир многоквартирного дома, две повреждены частично. В пожаре погибли семейная пара и семилетний ребёнок, ещё девять человек госпитализированы. До настоящего момента в больнице в Ижевске находятся восемь пострадавших, двое из которых — в реанимации.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Для пострадавших был организован пункт временного размещения на базе Политехнического техникума. Фонд «Сообщество» инициировал сбор средств для пострадавших при пожаре.

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