Пекин, , 21:02 — REGNUM В китайском городе Ухань, который стал источником эпидемии коронавирусной инфекции, сегодня, 11 марта, был закрыт последний временный госпиталь. Об этом сообщает портал Sina,

Напомним, что эпидемия коронавирусной инфекции началась именно в китайском городе Ухань в самом конце 2019 года. Город, а затем и вся провинция были закрыты на карантин. Китайские власти в спешном порядке возвели несколько госпиталей для размещения заболевших.

Сейчас в самом Ухане эпидемия пошла на спад, все временные госпитали опустели.

Тем не менее коронавирус распространился по планете, и сейчас крупные очаги зарегистрированы в Южной Корее, Иране и Италии.

Сегодня ВОЗ объявила пандемию коронавируса.