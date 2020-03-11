Москва, , 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус. Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе Минобороны России.

Как уточняется, авария произошла сегодня на горном участке автодороги общего пользования аль-Кадмус — Банияс.

По информации ведомства, двигавшийся в составе колонны автомобиль Урал-4320, принадлежащий базе «Хмеймим», съехал в кювет и допустил столкновение с придорожной постройкой. В результате аварии погиб находившийся в кабине военнослужащий.

В Минобороны отметили, что причиной ДТП могла послужить техническая неисправность транспортного средства.

Напомним, ранее в сирийских СМИ появилась информация об аварии с участием российского военного автомобиля.

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