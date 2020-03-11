Котовск, Тамбовская область, , 20:37 — REGNUM Тело 13-летней девочки, пропавшей 7 марта в Тамбовской области, найдено, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области 11 марта. Ранее следственные органы задержали подозреваемого в убийстве школьницы.

Девочка пропала вечером 7 марта — она ушла на дискотеку в Дом культуры села Бокино Тамбовского района и не вернулась домой. СКР возбудил уголовное дело об убийстве.

9 марта стало известно о задержании 35-летнего жителя Котовского. По его словам, он сбил девочку на автомобиле. Решив, что она погибла, он отвёз её тело к реке Цна и сбросил в воду.

Тело девочки водолазы искали в указанном месте в течение двух дней, однако не нашли. В то же время правоохранители и волонтёры продолжали поиски ребёнка. Вечером 11 марта тело школьницы было найдено в лесном массиве города Котовска — его закопали в землю.

«Точная причина смерти девочки будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы. По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СКР.

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