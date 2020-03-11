Екатеринбург, , 20:24 — REGNUM В Екатеринбурге пытаются спасти полуторогодовалого ребёнка, который впал в кому из-за менингита. Об этом сообщают родственники мальчика.

Как передаёт портал «Е1», у ребёнка поднялась вечером температура, после чего у него начались судороги и сыпь. Ребёнка уже отправили в реанимацию, за его жизнь борются врачи горбольницы № 11.

Родственники обвиняют скорую помощь в медлительности, а медики подчёркивают, что ранее родители уже отменяли вызов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году малолетний ребёнок впал в кому в Кургане. Следователи начали доследственную проверку инцидента — возможно, ранее врачи поставили неверный диагноз.

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