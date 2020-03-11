Москва, , 19:56 — REGNUM В Замоскворецком суде Москвы 11 марта объявили приговор бывшему замглавы ФСИН Олегу Коршунову, обвиняемому в растрате 155 млн рублей (ст. 160 УК), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд постановил назначить Коршунову наказание в виде девяти лет лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти на шесть лет, без штрафа», — сообщил собеседник агентства.

По данным следствия, в 2015 году Коршунов и генеральный директор ООО Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян вступили в преступный сговор и планировали похитить денежные средства, выделяемые на закупку обуви для нужд ФСИН России.

Данное уголовное дело является не первым в отношении Коршунова. Ранее Гагаринский суд Москвы уже приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей за мошенничество с госконтрактами на изготовление обуви.