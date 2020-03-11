Москва, , 19:48 — REGNUM Московских городской суд 11 марта оставил без изменения решение об аресте экс-сотрудников полиции Романа Феофанова и Акбара Сергалиева, обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Постановление Басманного районного суда об избрании Феофанову и Сергалиеву меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Мосгорсуд уже оставил в СИЗО бывших сотрудников полиции Максима Уметбаева и Игоря Ляховца.

Пятый фигурант дела Денис Коновалов дал показания против своего экс-руководителя Ляховца и был переведён под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, пятерым экс-сотрудникам столичного отдела УВД по ЗАО выдвинуты обвинения в совершении преступлений предусмотренных п. п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).