Берн, , 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 марта, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Напомним, что ранее гендиректор ВОЗ говорил о том, что пока еще рано объявлять пандемию по коронавирусу, так как не исчерпан весь ресурс агрессивной борьбы по сдерживанию вируса.

Однако теперь стало понятно, что коронавирус бесконтрольно распространяется практически по всем странам мира.