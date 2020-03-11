Ижевск, , 19:25 — REGNUM В Можге по подозрению во взятке задержана заведующая муниципальным кладбищем. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в крупном размере»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Удмуртии.

По версии следствия, в 2019—2020 годах она систематически получала взятки от одной из компаний ритуальных услуг за предоставление мест для погребения умершего рядом с ранее захороненным родственником либо супругом на муниципальных кладбищах Можги. Общая сумма полученных взяток оценивается в 150 тыс. рублей.

До настоящего момента проведены обыски, допрошены свидетели, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года был задержан бывший депутат гордумы Нижнего Новгорода, который являлся также директором МКУ «Управление муниципальных кладбищ». По версии следствия, он получил взятку в размере 160 тыс. рублей за покровительство по службе и сохранение условий трудового договора смотрителя кладбища «Ново-Сормовское». Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Позднее суд установил, что сумма взяток составила около 600 тыс. рублей. В декабре 2019 года он был приговорен к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в 6,2 млн рублей.