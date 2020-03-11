Стокгольм, , 19:35 — REGNUM 11 марта на территории Швеции был зафиксирован первый смертельный случай заражением нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

По информации журналистов издания, речь идет о пожилом человеке. Умерший мужчина после обнаружении опасной инфекции вплоть до момента кончины находился в отделении интенсивной терапии в больнице Каролингского Университета в Худдинге, расположенном недалеко от Стокгольма.

«Мы приносим свои соболезнования всем родным и близким. Знаем на примере международного опыта, что именно пожилые люди и, что важно, пожилые люди с хроническими заболеваниями подвергаются наиболее серьезным последствиям из-за коронавируса COVID-19», — заявил Пер Фоллин, ответственный врач за инфекционный контроль в округе Стокгольм.

Напомним, что в связи с нарастающей угрозой мгновенного распространения коронавируса на территории страны ранее шведские СМИ сообщили о том, что правительство Швеции ограничит свободу собраний. Под запрет подпадут массовые мероприятия с численностью свыше 500 человек.