Дамаск, 11 марта 2020, 18:56 — REGNUM Три человека погибли и ещё семеро пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и российским военным автомобилем в сирийской провинции Тартус, передаёт 11 марта сирийский государственный телеканал Syria TV.
Как уточняется, авария произошла сегодня на автомобильной трассе Кадмус — Баньяс.
Начальник полиции провинции Тартус сообщил, что среди погибших есть один российский военнослужащий, также двое российских военных пострадали.
Подробности о произошедшем в настоящее время уточняются.
Напомним, в соседней сирийской провинции Латакия располагается база «Хмеймим» Воздушно-космических сил России.