Дамаск, , 18:56 — REGNUM Три человека погибли и ещё семеро пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и российским военным автомобилем в сирийской провинции Тартус, передаёт 11 марта сирийский государственный телеканал Syria TV.

Как уточняется, авария произошла сегодня на автомобильной трассе Кадмус — Баньяс.

Начальник полиции провинции Тартус сообщил, что среди погибших есть один российский военнослужащий, также двое российских военных пострадали.

Подробности о произошедшем в настоящее время уточняются.

Напомним, в соседней сирийской провинции Латакия располагается база «Хмеймим» Воздушно-космических сил России.