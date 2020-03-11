Москва, , 18:51 — REGNUM Пятерых водителей таки, который контактировали с больными коронавирусом, поместили под наблюдение врачей. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом вМоскве.

В штабе отметили, что на данный момент в Москве подтверждены девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Было установлено, что как минимум пятеро таксистов контактировали с заболевшими. Всех этих таксистов пометили под наблюдение врачей в обсервационные центры столицы.

Более того, в обсервационные центры под наблюдение было помещены и семьи некоторых из этих таксистов.

На данный момент у них у всех отсуствуют симптомы заболевания. Врачи взяли пробы для проведения всесторонних анализов и составили карты контактов.