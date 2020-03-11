Екатеринбург, , 18:54 — REGNUM В Екатеринбурге недалеко от Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского загорелся автобус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пассажирский ПАЗ полностью сгорел за несколько минут. К счастью, люди смогли оперативно эвакуироваться из автобуса, никто не пострадал.

Возгорание ликвидировали за 13 минут прибывшие пожарные. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кургане сгорели сразу восемь автобусов ПАЗ. Они находились на стоянке.

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