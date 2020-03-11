Бишкек, , 18:13 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной службы госкомитета нацбезопасности Киргизии арестовали трех киргизстанцев, вымогавших $1 млн (72 млн рублей) у одного из руководителей «Киргизских железных дорог». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, 59-летний уроженец Ошской области, 55-летний уроженец Нарынской области и 54-летний уроженец Чуйской области требовали эти деньги за победу в тендере государственных закупок по замене водопроводных труб в Кара-Балте.

При этом они утверждали, что якобы состоят в тесных взаимоотношениях с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Задержали мошенников с поличным при получении $250 тысяч (18 млн рублей).

Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Мошенничество в особо крупном размере».