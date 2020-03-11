Салехард, , 18:10 — REGNUM Дело об ограблении подмосковного дома замгубернатора ЯНАО Альбины Свинцовой обрастает новыми подробностями. Как сообщают Вести.ru со ссылкой на собственные источники, ограбление произошло вечером 10 марта 2020 года.

Напомним, официальной информации от МВД нет. По информации СМИ, ограбление произошло в подмосковных Котельниках в доме по улице Парковой. Информаторы СМИ излагают различные картины нападения. Нападавших было то ли трое, то ли четверо. Все они были в балаклавах. Вооружены травматическими пистолетами. В доме находились двое мужчин — хозяин и работник. Из-за внезапности они не успели нажать на тревожную кнопку, были избиты и связаны.

Предположительно, грабители действовали по наводке, так как быстро взяли самое ценное в доме. Речь идёт в одних источниках об одном сейфе, в других — о двух. Сообщается, что сумма ущерба семьи Свинцовых составила 200 тыс. евро.

Заместитель губернатора ЯНАО Альбина Свинцова на момент ограбления находилась в Салехарде. Супруг высокопоставленной чиновницы, Юрий Свинцов является военным в отставке. Ранее он занимал должность заместителя командующего Центральным военным округом России по материально-техническому обеспечению.

Доходы Альбины Свинцовой согласно декларации за 2018 год составили 50,9 млн рублей. Она владеет двумя земельными участками площадью 1285 и 2458 кв. м, двумя жилыми домами площадью 624,7 и 608,9 кв. м и квартирой в 75,9 кв. м.

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