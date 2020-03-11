Йошкар-Ола, , 18:00 — REGNUM В Марий Эл после травмирования ребёнка в детском саду провели проверку. По её итогам заведующей детским садом МДОБУ «Знаменский детский сад «Василек» было внесено представление в целях устранения нарушений, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики. Проводится доследственная проверка.

Установлено, что во время катания по горке, которая была создана из стихийных сугробов, ребёнок получил закрытый перелом костей носа. При этом, согласно нормам по устройству и организации работы дошкольных учреждений, территория детских садов должна быть расчищена и убрана в ежедневном режиме. Зимой территория должна быть расчищена от снега.

Материал проверки направлены также в министерство образования и региональное управление Ропотребнадзора для решения о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности. Сейчас сугробы на территории детсады ликвидированы.

Как сообщало ИА REGNUM, учительница московской школы, которая не выключила в классе кварцевую лампу во время урока, из-за чего дети получили ожоги роговицы, будет уволена. Для обеззараживания воздуха на перемене педагог использовала облучатель открытого типа, что является нарушением приказа, в котором отмечено, что использоваться могут только устройства закрытого типа. После окончания перемены она забыла выключить прибор.