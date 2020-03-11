Воронеж, , 17:54 — REGNUM Обвинение в получении взятки предъявлено бывшему ректору Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергею Колодяжному, сообщила корреспонденту ИА REGNUM и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Воронежской области Елена Андрикевич.

По словам представителя следственного управления, обвинение предъявлено по части шестой статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, бывший руководитель вуза получил от сотрудницы взятки общей суммой около двух миллионов рублей за покровительство по службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о задержании депутата Воронежской облдумы (от «Единой России»), ректора опорного вуза стало известно 2 марта. Следствие сообщило о том, что ректор подозревается в причастности к получению взяток. Тогда же СК сообщил о том, что в вузе работала система откатов — сотрудникам выписывались премии, которые получали не они, а руководство вуза: таким образом, по мнению следователей, было похищено около 70 млн рублей. 4 марта Колодяжный был арестован, тогда же он заявил о снятии с себя полномочий ректора. 6 марта его защита приговор обжаловала.

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