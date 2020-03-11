Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Жители пяти многоквартирных жилых домов Выборгского района Санкт-Петербурга остались без электричества из-за технологического нарушения в работе оборудования. Об этом ИА REGNUM рассказали в пресс-службе «Ленэнерго».

По данным предприятия, без света остались пять жилых домов, однако в скором времени электричество будет подано по резервной схеме.

«Сбой произошел из-за технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. В настоящий момент на месте работают аварийные бригады, диспетчеры компании организуют резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения», — пояснили в «Ленэнерго».

Предыдущая энергоавария в Петербурге была зафиксирована 25 февраля в центре города.

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