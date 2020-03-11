Мехико, , 17:28 — REGNUM Как минимум один человек погиб и не менее 40 получили ранения в результате столкновения поездов в метро Мехико, 11 марта сообщает агентство Reuters.

По словам мэра мексиканской столицы Клаудии Шейнбаум, на данный момент известно о 41 раненом и одном погибшем в результате аварии на западе Мехико.

Число жертв аварии может возрасти, так как некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

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