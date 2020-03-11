Калининград, , 17:27 — REGNUM Один из мощнейших ураганов за последние годы должен обрушиться на Калининградскую область в ближайшие часы. Предупреждение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области сегодня, 11 марта.

«Ожидается очень сильный западный ветер 25−30 м/с, на побережье ураган 32−35 м/с, временами осадки в виде дождя. В данных условиях имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций», — отметили в ведомстве.

Запрещён выход в море и внутренние водоёмы. Рекомендовано не пользоваться личным транспортом, не парковать его вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.

Отметим, 4 декабря 1999 года на Калининградскую область и всё восточное побережье Балтийского моря обрушился ураган «Анатоль», скорость ветра на пике достигала 40 метров в секунду. На Куршской косе пострадала до 40% старых сосняков. Суммарно поваленных деревьев насчитали на площади в 2 тыс. гектаров. Ветер валил даже вековые сосны. Значительные разрушения ураган нанёс и соседней литовской Клайпеде. Ветер сносил в том числе и крыши домов.

В настоящий момент в Калининградской области, в прибрежном Янтарном уже закрыта школа, сотрудники дорожной полиции рекомендуют не выезжать из собственных населённых пунктов.