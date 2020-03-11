Сочи, Краснодарский край, , 17:26 — REGNUM Возгорание сухой листвы на территории около двух гектаров произошло d ФГБУ «Сочинский национальный парк» — в Головинском участковом лесничестве в районе посёлка Зубная Щель 10 марта, сообщили в пресс-службе национального парка.

Пожар на территории около одного гектара разгорелся вечером 10 марта, к утру сотрудникам парка и спасателям удалось локализовать возгорание на площади два гектара, в настоящее время ведётся его тушение. В ликвидации возгорания участвуют 46 госинспекторов Сочинского национального парка, а также сотрудники МЧС и службы спасения МКУ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Сочи объявлен режим повышенной готовности в связи с четвёртой степенью пожарной опасности. На территории Сочинского нацпарка усилена профилактика пожаров, ведётся постоянное патрулирование.