Москва, , 17:57 — REGNUM Информацию о минировании авиарейса Иркутск — Москва сообщили неизвестные. Об этом 11 марта журналистам рассказал источник в экстренных службах.

Авиарейс Иркутск — Москва должен приземлиться в московском аэропорту «Шереметьево» в 21:00 мск. На борту самолёта находятся 155 человек, включая семерых членов экипажа.

Отмечается, что самолёт не будет менять курс и запрашивать об экстренной посадке, предполагается, что он приземлиться в аэропорту назначения.

Стоит отметить, что в последнее время участилось количество сообщений от неизвестных о ложном минировании пассажирских самолётов. Анонимные сообщения такого рода поступают обычно на почту аэропортов либо силовых структур.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, авторов сообщений о бомбах, якобы заложенных в самолётах, разыскивают спецслужбы.

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