Красногорск, , 17:33 — REGNUM Информацию о появлении нового вида ядовитых змей на территории Московской области опровергли в министерстве экологии и природопользования региона. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты природоохранного фонда «Верховье», которые проводят полевые исследования по заказу Минэкологии, пояснили, что информация о появлении на территории Московской области гадюки Никольского не соответствует действительности. Этот вид ядовитых змей обитает в лесостепных зонах России, Подмосковье не относится к их ареалу.

Специалисты пояснили, что обнаруженные очевидцами в Подмосковье чёрные змеи, скорее всего, являются змеями-меланистами. Это особи обыкновенных гадюк, имеющие абсолютно чёрный окрас.

Сообщения о скоплении гадюк чёрного окраса появились накануне в социальной сети «ВКонтакте». Жительница Воскресенска обнаружила их возле реки Натынка и предположила, что её находкой оказалась гадюка Никольского.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жительнице Красноярска, обнаружившей у себя в ванной живую змею.

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