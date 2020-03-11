Сургут, Югра, , 17:02 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) против генерального директора ООО «Автоуниверсал-трак"возбуждено уголовное дела по факту незаконного увольнения беременной сотрудницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Сотрудниками надзорного ведомства установлено, что в июне — июле 2018 года генеральный директор предприятия дважды привлёк беременную сотрудницу к дисциплинарной ответственности за отсутствие на рабочем месте, после чего её уволил. Тем самым он нарушил статью 261 Трудового кодекса РФ.

Сургутский городской суд признал приказы гендиректора предприятия незаконными и восстановил женщину в должности. В отношении генерального директора ООО «Автоуниверсал-трак» возбуждено уголовное дело по ст. 145 УК РФ («Необоснованное увольнение беременной женщины»).