Москва, , 16:53 — REGNUM В Московском городском суде продолжаются слушания по апелляциям на арест экс-сотрудников полиции, обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова, сообщает корреспондент ИА REGNUM из здания суда.

Во время слушаний по апелляции на арест Игоря Ляховца, являющегося предполагаемым организатором преступления, адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявил, что видеозаписи задержания Голунова были уничтожены.

«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.

Всего по делу о незаконном задержании Голунова проходят пять экс-полицейских. Двоим из них: Максиму Уметбаеву и Игорю Ляховцу суд отказал в удовлетворении апелляции на арест, апелляции ещё двоих: Романа Феофанова и Акбара Сергалиева суд рассмотрит в течение дня. Пятый фигурант дела Денис Коновалов дал показания против своего экс-руководителя Ляховца и был переведён под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Голунов задержан летом 2019 по подозрению в производстве и сбыте наркотиков. Позднее все обвинения с Голунова были сняты, а против сотрудников полиции возбудили уголовные дела.