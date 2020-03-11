Радужный, Владимирская область, , 16:46 — REGNUM Во Владимирской области среди родительского сообщества начали распространяться слухи о распространении опасной инфекции из-за внезапной смерти девятилетней девочки, погибшей в закрытом городе Радужный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, девочка заболела 4 марта, 5 марта у неё диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию. За два дня её состояние сильно ухудшилось, и 7 марта ей вызвали скорую. Девочку хотели госпитализировать, но она умерла по дороге в больницу. Точная причина смерти неизвестна. В деле разбираются следователи.

По информации портала «Зебра.ТВ», трагедия стала причиной многочисленных слухов о неизвестном смертельно опасном вирусе или коронавирусе в регионе. При этом изданию заявили, что семья погибшей девочки не выезжала за пределы страны и даже города, не контактировала с зараженными коронавирусом, поэтому слухи беспочвенны. Ничто также не указывает на наличие у неё неизвестного заболевания, которое может представлять опасность для окружающих.

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