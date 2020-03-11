Киев, , 16:36 — REGNUM Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее решение было принято правительством Украины сегодня, 11 марта.

Общенациональный карантин подразумевает ряд ограничений. Так, запрещаются все массовые мероприятия, в которых участвуют более 200 человек. При этом ограничения не касаются мероприятий, связанных с государственной деятельностью.

Закрывается большинство контрольно-пропускных пунктов на границе. Из 219 КПП действующими останутся только 49.

Все спортивные соревнования на Украине проводятся только с разрешения международных спортивных организаций и без зрителей.

На карантин закрываются все учебные заведения — как минимум на три недели.

Также Украина прерывает авиационное сообщение с теми странами, в которых зарегистрирован высокий уровень распространения коронавируса.