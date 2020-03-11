Североморск, Мурманская область, , 16:29 — REGNUM Североморский гарнизонный суд вынес приговор участникам мошеннической схемы. Перед судом предстали военные Северного флота ВМФ России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, в декабре 2018 года старшина воинской части 20 409, расположенной в Мурманской области, Винель внес в единую электронную базу недостоверные сведения об установлении старшине Абидову фактически неположенной ему надбавки в размере более 121 тысячи рублей. Часть похищенных денег была перечислена мичману Мурзаку.

Далее по такой же схеме Мурзак обратился к бывшему старшему матросу запаса Вадиму Брашкину, который получилболее 61 тысячи рублей; к капитан-лейтенанту Сергею Ткачуку — более 149 тысяч рублей; и к лейтенанту Андрею Толстошееву, он похитил более 144 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия указанные незаконно полученные деньги возвращены государству.

В результате, Североморский гарнизонный военный суд приоврил подельников к условным срокам. Абидову назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, Брашкину — 6 месяцев лишения свободы условно, Ткачуку — 1 год лишения свободы условно, Толстошееву — 1 год лишения свободы условно.

Винель и Мурзак ранее были приговорены к лишению свободы на 5 лет 9 месяцев и 3 года в исправительной колонии общего режима соответственно.