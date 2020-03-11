Козельск, Калужская область, , 17:44 — REGNUM 41-летний житель Козельского района Калужской области признан виновным в совершении убийства, похищения, изнасилования и кражах в храме и приговорён судом к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом 11 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Пруд, в котором злоумышленник утопил мужчину Kaluga.sledcom.ru

13 октября 2018 года подсудимый узнал, что его бывшая сожительница находится с другим мужчиной в соседнем селе Ульяново и, находясь под воздействием наркотиков, похитил их, насильно посадил в свой автомобиль и привез к пруду на территории Козельского района. В лесу он изнасиловал женщину, а затем жестоко избил мужчину и утопил его в пруду. 7 декабря 2018 года тело 33-летнего потерпевшего было обнаружено в пруду. Злоумышленник и его знакомая были обнаружены в Рязанской области и доставлены в Козельск, где похищенная женщина была освобождена полицейскими.

В ходе расследования были выявлены были и другие преступления злоумышленника, среди которых — кражи из храма.

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