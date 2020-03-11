Бахчисарай, Крым, , 16:06 — REGNUM В Крыму задержали четверых участников запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 марта сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Сотрудники ФСБ совместно с подразделениями МВД и Росгвардии задержали в Крыму четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — уточнили в ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 марта в Бахчисарайском районе Крыма прошли оперативно-следственные мероприятия у предполагаемых сторонников запрещённой в РФ террористической организации.

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