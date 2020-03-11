Выборг, Ленинградская область, , 16:01 — REGNUM Массовое столкновение легковых автомобилей с грузовиками произошло в Ленобласти на федеральной трассе «Скандинавия». В ДТП пострадали семь человек, один из которых в крайне тяжелом состоянии, авария сильно затруднила движение на трассе. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП на «Скандинавии» в Ленобласти ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ДТП произошло на 100 км федеральной автодороги А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области около 13:30 мск в среду, 11 марта. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «КамАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым Ford Mondeo, после чего съехал в кювет. В тоже время, водитель легкового автомобиля, двигаясь в попутном направлении столкнулся с Audi A3 и грузовиком Volvo.

«В результате в данном ДТП пострадали семь человек, один из них, находящийся в «Ауди А3», в крайне тяжелом состоянии госпитализирован», — говорится в сообщении УГИБДД.

Как уточняет пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающего за федеральные трассы в регионе, проезжая часть на участке дороги сухая, претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет.

«Движение на участке федеральной дороги А-181 в районе места происшествия затруднено», — уточняют в ведомстве.