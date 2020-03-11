Новочеркасск, Ростовская область, , 15:53 — REGNUM В Ростовской области под колёсами поезда погиб 34-летний мужчина. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственно управлении на транспорте СКР.

Трагедия произошла в ночь на 11 марта на станцииЛокомотивстрой в Новочеркасске. Мужчина погиб на месте происшествия. Следователи примут процессуальное решение после выяснения деталей ЧП.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 9 марта в Ростове-на-Дону пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Адлер, насмерть сбил женщину.

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