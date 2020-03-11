Красноярск, , 15:40 — REGNUM В Красноярском крае в районе города Бородино микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, водитель микроавтобуса погиб. Об этом 11 марта сообщает региональный портал Newslab.ru.

По данным журналистов, трагедия произошла вечером 10 марта, примерно в 17:00. Микроавтобус Toyota Townace, который двигался в сторону Красноярска по трассе Р-255 «Сибирь», на 991 километре выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовой фурой. В результате столкновения оба автомобиля отбросило на обочину дороги. Водитель микроавтобуса погиб на месте.

О других пострадавших и обстоятельствах аварии не сообщается. После произошедшего ГИБДД перекрывало одну полосу движения. В настоящее время движение восстановлено по всем полосам трассы.