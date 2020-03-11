Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM В центральной районной больнице Миллеровского района (Ростовская область) скончался один из пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон». Таким образом число жертв автокатастрофы увеличилось до шести человек.

«Мужчина, который находился в тяжелом состоянии, скончался», — сообщает РИА Новости.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в результате ДТП с участием микроавтобуса Volvo и фуры Scania на трассе М-4 «Дон», которое произошло в ночь на 11 марта, четыре человека погибли, ещё пятеро были госпитализированы. Один из раненых находился в тяжёлом состоянии, ему была проведена операция. Четверо пострадавших получили травмы средней и лёгкой степени тяжести.

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