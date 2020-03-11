Закаменск, Бурятия, , 15:31 — REGNUM Следователи в Бурятии начали проверку обстоятельств инцидента со стрельбой в Закаменском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, группа нетрезвых местных жителей напала на представителей вневедомственной охраны.

Они пытались спасти своего буянившего товарища, которого пытались задержать правоохранители.

«На улице ему на выручку пришли трое нетрезвых приятелей. Вместе они напали и повалили одного сотрудника на землю, пытались завладеть его автоматом и угрожали расправой». — отметили в СКР.

Однако сотруднику удалось подняться на ноги, после чего он выстрелил в воздух, пытаясь остановить пьяную компанию. Однако это не произвело на тех особого впечатления, после чего правоохранитель выстрелил в ноги двум нападавших.

В настоящее время раненым оказывают помощь в больнице. Следователи же намерены проверить информацию о применении насилия на представителей власти, а также применение сотрудниками огнестрельного оружия.

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