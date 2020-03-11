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Халатность или случайность? Взрыв на складе в Подмосковье — все новости

На складах военной части в подмосковных Луховицах произошёл взрыв. Как стало известно, инцидент произошёл в гаражах на территории части.

Согласно предварительным данным, в одном из кирпичных гаражей солдаты резали металл газовой сваркой. В этот момент взорвался газовый баллон, установленный внутри гаража.

В результате взрыва множественные осколочные ранения получил 21-летний солдат Егор Карамашев. Он находится в тяжёлом состоянии