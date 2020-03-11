Пекин, , 15:18 — REGNUM 10 марта в Китае обнаружено 10 новых случаев ввоза болезни из других стран, из них шесть случаев выявлено в Пекине, два в Шанхае, по одному в Шаньдуне и Ганьсу. Такие данные приводят в Госкомитете КНР по здравоохранению.

Всего 10 марта было выявлено 24 подтвержденных случая заболевания в стране, из которых 13 человек находятся в Хубэй, и 31 предполагаемый случай. В тот же день были вылечены 1578 пациентов, выпущены из-под карантина 3235 человек, имевших тесные контакты с заболевшими людьми, из тяжелого состояния болезни вышли 302 человека.

Исходя из статистических данных, в настоящее время в обстановке внутри страны замечен поворот к лучшему. В провинции Хубэй удалось снизить темпы роста инфицированных, что далось стране нелегко. Тем не менее, в КНР уже зафиксировано 79 подтвержденных случаев ввоза болезни из-за рубежа, поэтому власти сейчас ориентированы на борьбу с завозом вируса извне.