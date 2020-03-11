Тирана, , 15:23 — REGNUM Власти Албании зафиксировали первый смертельный случай, вызванный коронавирусом нового типа. Об этом сообщает 11 марта местная газета Koha Jone со ссылкой на албанский минздрав.

От заболевания, вызванного коронавирусом, в городе Дурресе скончался 73-летний пациент. Отмечено, что он страдал рядом хронических заболеваний, включая сердечную недостаточность и мерцательную аритмию. К смерти привели серьёзные осложнения.

Как сообщало ИА REGNUM, два первых случая заболевания были зарегистрированы в Албании 9 марта. Жители страны бросились скупать в магазинах продукты питания.

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