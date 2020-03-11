Краснодар, , 15:17 — REGNUM Отравление получил пятилетний ребёнок в станице Канеловской Староминского района Краснодарского края. Мальчик случайно выпил средство от колорадских жуков «Торнадо». Сейчас спасти ребёнка пытаются медики — он в реанимации.

Как сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мальчика в тяжёлом состоянии без сознания вечером 10 марта доставили в реанимацию больницы Староминского района, там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В ночь на 11 марта ребёнка доставили в реанимационное отделение краевой больницы в Краснодаре. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.