Калуга, , 16:37 — REGNUM В Калужской области предстанет перед судом главный санитарный врач одного из предприятий, обвинённый правоохранителями в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством в крупном размере, сообщили 11 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, главный санитарный врач предприятия потребовал от сотрудника клининговой компании передать ему 210 тысяч рулей за продолжение сотрудничества между организациями. Об этом представитель компании рассказал правоохранителям. 23 августа 2019 года под контролем оперативных служб УМВД России по Калужской области обвиняемый получил 150 тысяч рублей в качестве первого транша коммерческого подкупа, а также договорился о передаче оставшихся денег.

Обвиняемому санитарному врачу за подкуп и вымогательство грозит максимальное наказание в виде лишения свободы от пяти до девяти лет с денежным штрафом.

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