Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии на улице Малышева, в результате которого погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 4 августа 2019 года на улице Малышева в Екатеринбурге. Впоследствии оно вызвало широкий резонанс в средствах массовой информации.

По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, неправомочно завладел ключами от автомобиля своего знакомого и вместе с другим знакомым выехал на дорогу. На улице Малышева он превысил допустимую скорость и столкнулся с другими автомобилями. В результате ДТП два человека получили несовместимые с жизнью травмы, а ещё одному человеку причинён тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Впоследствии ему предъявлено обвинение в угоне автомобиля и нарушении ПДД, повлекшем смерть людей.