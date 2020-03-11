Ростов-на-Дону, , 15:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону врачи спасли жизнь двухлетнему ребёнку, который едва не погиб во время игры дома. Стержень от игрушечной машинки, вонзившийся в голову мальчика, прошёл в миллиметре от венозного синуса.

«Мы сделали ему [ребёнку] компьютерную томографию, чтобы выяснить, повредил ли металлический стержень венозный синус. Это бы грозило кровотечением. Но установить это точно удалось только в ходе операции, которую провёл успешно наш нейрохирург. До синуса оставался буквально миллиметр», — цитирует RostovGazeta.ru представителя городской больницы скорой медпомощи.

ИА REGNUM отмечает, что большинство несчастных случаев с детьми, подчёркивают специалисты, происходят из-за недосмотра взрослых. В конце февраля 2020 года в Новочеркасске погиб четырёхлетний мальчик, случайно вдохнув канцелярский гвоздь. К специалистам ребёнок был доставлен уже в состоянии клинической смерти.

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