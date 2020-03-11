Москва, , 14:50 — REGNUM Московский городской суд 11 марта оставил без изменения постановление Басманного суда о заочном аресте российского бизнесмена Бориса Минца, обвиняемого в растрате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Постановление Басманного районного суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья.

Ранее Мосгорсуд оставил без изменений постановление о заочном аресте сыновей Минца — Александра и Дмитрия Минцев.

Всем троим выдвинуты обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»).

Постановления об арестах являются заочными в связи с отсутствием обвиняемых на территории РФ. Ранее в СМИ появилась реформация о том, что семья Минцев переехала в Лондон.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году бизнес предпринимателя Бориса Минца в России начал проверять Следственный комитет. Поводом для начала проверок стало обращение главы банка «Открытие» по поводу размещения в банке ценных бумаг на 25 млрд и 40 млрд рублей в августе 2017 года.