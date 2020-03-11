Тюмень, , 14:44 — REGNUM В Тюменской области только за один день 10 марта в дорожных авариях пострадали пятеро детей. Из них двое — в автобусах, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Коляска с двухлетней девочкой опрокинулась в автобусе маршрута № 39. Ребёнок пострадал. В автобусе маршрута № 14 при резком торможении упал 10-летний мальчик. Обстоятельства автобусных ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

В Заводоуковске автомобиль сбил школьника на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Шоссейной, 14. В результате у мальчика травма ноги.

В Тобольском районе Тюменской области при столкновении двух автомобилей Hyundai пострадала семилетняя девочка, которая была госпитализирована.